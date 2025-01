Agi.it - La Juve pareggia anche il derby, 1-1 con il Torino

AGI - Un pareggio che non fa male ma che non soddisfa nessuno neldella Mole tra: è finita 1-1, con i bianconeri che erano passati in vantaggio all'ottavo minuto con un tiro di Yildiz dal limite dopo una bella azione individuale. Al 46mo del primo tempo il pareggio di Vlasic: il croato ha stoppato con il destro dal limite e di sinistro ha scagliato un bolide in rete che si è insaccato a fil di palo. Per la squadra di Thiago Motta è il quarto pareggio nelle ultime cinque partite e soprattutto arrivano a 12 i punti buttati dai bianconeri dopo essere stati avanti, oltre alla semifinale di Supercoppa persa in semifinale contro il Milan. Pronti via e lantus passa in vantaggio, grazie alla super giocata di Yildiz che sulla trequarti si libera di un paio di giocatori granata con un destro-sinistro al quale segue la conclusione rasoterra sulla quale non è esplosivo Milinkovic-Savic e che termina dunque in rete.