Incendi a Los Angeles anche le star perdono casa Jennifer Garner | Morta una mia amica

(Adnkronos) – Nei devastantia Lossono migliaia le persone che hanno perso latra le fiamme, tra cui numerose celebrità. Molte di loro hanno utilizzato i social media per documentare i danni e l’impatto che glihanno avuto sulle loro comunità. Tanti i nomi dellecolpite in prima persona, tra loro Adam Brody e Leighton Meester, Eugene Levy, John Goodman, Anthony Hopkins, Mandy Moore, Anna Faris, Paris Hilton, Bozoma Saint John, Jeff Bridges, Billy Crystal, Spencer Pratt e Heidi Montag, Cary Elwes, James Woods, Diane Warren, Cameron Mathison, Ricki Lake, Jhené Aiko e il produttore discografico Lou Adler. Intanto l’attrice e produttriceha raccontato di aver “perso un’” negliche continuano a devae la California. L’attrice, che venerdì si è offerta volontaria insieme al fondatore di World Central Kitchen José Andrés per sfamare coloro che sono stati evacuati a causa degli, ha parlato con Katy Tur della MSNBC della distruzione che l’o di Palisades ha lasciato dietro di sé.