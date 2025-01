Lanazione.it - Il difensore d’area che mancava. Estra, Cooke alza i giri del motore

Leggi su Lanazione.it

Derekè stato regolarmente tesserato e domenica potrà scendere in campo contro Trieste. Gasper Okorn potrà avere a disposizione un vero centro, un giocatore che potrebbe e speriamo che sia così cambiare lo scacchiere biancorosso dando una nuova vita alla difesa della squadra.lo scorso campionato ha vestito la maglia di Trento con cui ha chiuso la stagione con 5.8 punti e 5 rimbalzi di media a partita in 16 minuti di utilizzo. Il lungo americano si è poi dimostrato un fattore nelle serie play off contro Milano facendo segnare 9.8 punti di media in 21 minuti di utilizzo con l’82 per cento da 2 punti. Un giocatore forte fisicamente, dotato di grande atletismo e che in campo dà sempre il massimo. Il profilo giusto per Pistoia che proprio in difesa ha bisogno di grande solidità e di qualcuno in grado di proteggere l’area.