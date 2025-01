Iltempo.it - Hacker filorussi attaccano siti italiani, colpiti anche i portali dei ministeri

Ancora una volta iinternet di diverse istituzioni italiane finiscono nel mirino degli. A lanciare l'assalto tecnologico è stato nuovamente il gruppo Noname057(16) che attraverso il proprio canale Telegram ha rivendicato il gesto che ha causato il rallentamento temporaneo degli accessi e dei servizi online. A esseredall'attaccosono stati, tra gli altri, ideidi Esteri e Infrastrutture, della Consob, dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. Ma l'incursione ha riguardatoaziende del trasporto pubblico municipale di alcune grandi città, come l'Atac di Roma, l'Amat di Palermo e l'Amt di Genova. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha monitorato l'attacco che fortunatamente non ha causato particolari disagi. Il gruppo filorusso Noname057(16) ha colpito all'indomani della visita istituzionale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma, come confermato dallo stesso messaggio rilanciato su Telegram dal gruppo