Gli Stati Uniti di questo occidente ne fanno solo un vecchio ricordo

Il governo brasiliano, che dal 1° gennaio presiede il raggruppamento detto Brics, ha annunciato l’ingresso a pieno titolo dell’Indonesia, “la più vasta economia del sud-est asiatico”. L’Indonesia, 284 milioni di abitanti, è al quarto posto nel mondo per popolazione (dopo India, Cina e) e al primo posto per la popolazione musulmana, quasi interamente sunnita. Il documento ufficiale brasiliano dice che “l’Indonesia condivide con gli altri membri a pieno titolo (che sono Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Egitto, Emirati Arabi, Etiopia e Iran) l’impegno per la riforma delle istituzioni di governance globale e contribuisce positivamente all’approfondimento della cooperazione del Sud Globale, temi prioritari per la presidenza brasiliana dei Brics”. Benché Giacarta non possa fare a meno di tenere il piede in due scarpe, il suo ingresso è un passo di gran rilievo.