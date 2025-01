Game-experience.it - GIGABYTE rivela le schede madri Intel e AMD B800 Series con tecnologia AI al CES 2025

Leggi su Game-experience.it

ha presentato la nuova generazione diB860 e AMD B850al CES. Queste nuove serie sono progettate per liberare le prestazioni degli ultimi processoriCore Ultra e AMD Ryzen sfruttando lapotenziata dall’ligenza artificiale e il design intuitivo per un’esperienza di gioco e di creazione di PC senza interruzioni.Dotate di tutta la potenza digitale e di un design termico migliorato, lesono la porta di accesso ai giocatori PC mainstream.ha raggiunto il traguardo notevole di rivendicare la quota di mercato più elevata sulleX870grazie al pieno supporto dei processori AMD Ryzen 5 7000 e 9000X3D. Le nuovedella seriesono inoltre dotate di componenti ultra-durevoli e di fascia alta e la rivoluzionaria suite AI, D5 Bionics Corsa, integra software, hardware e firmware per aumentare le prestazioni della memoria DD5 fino a 8600MT/s sui modelli AMD B850 e 9466MT/s sulleB860.