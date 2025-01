Nerdpool.it - Fairy Tail 2, disponibile il nuovo DLC Hot Springs

KOEI TECMO e Gust hanno annunciato oggi il rilascio di unDLC per2, il loro action RPG. Questo contenuto aggiuntivo, chiamato “Hot“, introduce una nuova area termale da esplorare, nuovi abiti e un’interessante espansione narrativa, arricchendo ulteriormente l’esperienza del gioco.2, seguito diretto del titolo pubblicato nel 2020, èsu PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.“Hot” offre una trama divertente in cui i membri della gildacompetono per scoprire le sorgenti calde segrete, con sfide tra i vari personaggi giocabili. Inoltre, chi possiede il Season Pass può accedere anche al DLC rilasciato il 23 dicembre 2024, che include nuovi set di abiti ispirati alla storia originale del gioco, “The Key to the Unknown”.