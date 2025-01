Lanazione.it - Educazione digitale: "Investiamo sui giovani"

Leggi su Lanazione.it

PISTOIAIl progetto nasce dalla volontà e dall’esigenza di incrementare l’nellegenerazioni. "L’impegno della Regione Toscana, anche grazie alle politiche impostate col Piano di ripresa e resilienza – ha affermato Riccardo Trallori (nella foto), responsabile dell’assessorato alle infrastrutture digitali della Regione Toscana – ha visto una mobilitazione nei confronti delle esigenze digitali soprattutto rivolte alle persone adulte, penso in particolare ai ‘punti digitali facili’, però noi vediamo e notiamo come invece l’debba essere intesa a 360 gradi tra tutte le generazioni. E quelle piùnon sono escluse da questo ragionamento, anzi sono soggette a rischi nell’utilizzo dei social o comunque della rete in generale, se questo avviene senza alcun tipo di consapevolezza.