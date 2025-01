Ilgiorno.it - Dieci milioni per mangiare. Appalto da 270mila pasti

Undel valore di oltre 10di euro per garantire la preparazione di circal’anno per i prossimi cinque anni. Ha preso il via martedì la nuova gestione del Servizio mensa del Comune di Nova Milanese. Dopo un complesso iter amministrativo, nelle scorse settimane era stato individuato il nuovo gestore del servizio. L’assegnazione ufficialmente è stata fatta alla Sercar ristorazione collettiva Spa di Alzano Lombardo, per il nuovo “Servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale“ per i prossimi tre anni, con possibilità di proroga per i successivi due anni. L’operatore bergamasco, su tre concorrenti, ha ottenuto infatti il punteggio maggiore nell’ambito della gara pubblica, condotta sulla base di criteri di valutazione che coniugano qualità ed economicità, e che ha impegnato per diversi mesi l’Azienda comunale di servizi - Azienda Speciale - del Comune di Nova Milanese, in qualità di stazione appaltante.