Dakar 2025 tappa di oggi Hail-Al Duwadimi | orari programma tv streaming

Dakar 2025, tappa di oggi Hail-Al Duwadimi

Dopo un giorno di riposo riprende la, l’iconica maratona del deserto che nella giornata odierna ospiterà il sesto stage. Il percorso prevede una partenza dae un arrivo ad Al, per una delle tappe più dure dell’intera rassegna, considerati i 605 km di speciale e i 224 km di trasferimentoUn impegno tutt’altro che facile per i piloti delle diverse categorie, specie soprattutto per via dei chilometri finali, caratterizzati dalla sempre temibile sabbia saudita, costellata da tante insidie, complice anche la presenza delle dune. Una circostanza che potrebbe cambiare non poco la situazione attuale.A proposito, dove eravamo rimasti in ottica classifica? Tra le moto l’australiano Daniel Sanders conduce con un timing complessivo di 30:20:15, seguito da Tosha Schareina (Spagna), secondo a +7:02 davanti a Ross Branch (Botswana), terzo a +17:48.