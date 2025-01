Ilrestodelcarlino.it - Bubano Blues Festival, serata con Mike Sponza

Ripartirà il 14 gennaio la programmazione della stagione 2024-2025 delcon ospite. Uno dei migliori chitarristiitaliani, ma anche cantante e compositore attivo sulla scena europea fin dagli anni Novanta, sul palco della sala civica di via Lume per unada non perdere. Già, perché, artista talentuoso capace di sviluppare uno stile personale, contemporaneo e ricco di toni diversi, vanta collaborazioni di prestigio in ambito musicale oltre alla conoscenza approfondita in ambito di music business e diritti d’autore. Cena a base di pesce alle 19.30 poi, dalle 21, il via allo show. (Prenotazioni al 331.3382041 – 333.4989269).