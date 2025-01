Ilrestodelcarlino.it - Bordon: "Vicenda dolorosa. Felice che ora sia finita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono contento che sia arrivato l’avviso di chiusura delle indagini. Si è chiusa unae complessa. Adesso il clima è molto più disteso e tutti lavorano più serenamente". È il commento di Paolo, direttore generale dell’Azienda Usl alla notizia che la Procura ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Claudio Tacconi, 44 anni, ex coordinatore della Centrale Emilia Est del 118, che ha sede di fianco all’ospedale Maggiore. L’uomo è accusato di lesioni personali e stalking in relazione a una decina di episodi nei confronti di altrettanti operatori della centrale, avvenuti tra il marzo del 2020 e il novembre del 2023, i quali accusarono malori, tanto da finire, in alcuni casi, in Pronto soccorso. L’atto della Procura è il preludio della richiesta di rinvio a giudizio.