Bologna-Roma | tre punti per fare un passo importante verso l' Europa formazioni e orari tv

11 gennaio 2025 - Trefondamentali per continuare a inseguire l', treper accorciare la classifica e rimettere in discussione le gerarchie attuali delle zone nobili della graduatoria. Lo scorso anno il doppio sgambetto dei felsinei ai giallorosso finì con il costare ai ragazzi, allora allenati da De Rossi, il ritorno in Champions League, in favore proprio dei rossoblù. Quest'anno ilsi è già aggiudicato il primo episodio della doppia sfida, ma rispetto al primo incrocio, le carte in tavola sono ben diverse. Il 2025 di Italiano e la sua squadra comincia qui, ore 18 di domenica 12 gennaio 2025, quando gli emiliani ospiteranno la, reduce da una vittoria eccellente nel derby, nella prima giornata di ritorno di Serie A. Fermi nell'ultima giornata di ritorno, la prima del girone di ritorno, coincide con il debutto in questo 2025 dei felsinei.