Ah ma quindi voi due… Affari Tuoi tutti pazzi per i gemelli della Sardegna Stefano De Martino presenta Alessandro e Andrea

Nella puntata diandata in onda venerdì 10 gennaio, la protagonista è Valentina, concorrente del Lazio che gioca con il pacco numero 19.ta come “l’amore di Thant”, chiarisce subito la situazione con un’osservazione che sorprende: “Mi dispiace dare una doccia fredda a Thanat, ma sono fidanzata con Federico”. L’inizio del gioco sembra promettente: il primo pacco aperto contiene solo 5 euro. Poco dopo, però, arrivano i primi colpi di scena con l’eliminazione di premi importanti come 20mila e 100mila euro. La situazione si alterna tra alti e bassi: vengono eliminati uno dopo l’altro i premi da 50mila, 30mila e 20 euro. La prima offertaserata arriva a 39mila euro, ma Valentina e Antonello decidono di non accettarla. La fortuna sembra tornare dalla loro parte quando vengono eliminati solo i pacchi da 100 e 200 euro.