Trovato carbonizzato il corpo di Fabiana Piccioni Era scomparsa da giorni

L’hanno ritrovata tra le sterpaglie in una zona di campagna poco frequentata, nuda, ilparzialmentee già in stato di decomposizione. Il riconoscimento grazie a un tatuaggio: così è stato scoperto il cadavere dell’estetista 46ennegiovedì scorso da casa dei genitori e di cui si erano perse le tracce.A notare ilsenza vita della donna, tra la vegetazione in via Cavoni, a Giulianova, nel teramano, un gruppo di cacciatori, che ha poi allertato le forze dell’ordine, immediatamente intervenute per circoscrivere l’area ed effettuare i primi rilievi.Suldi, da un primo, approssimativo esame, nessuna ferita evidente ma profonde ustioni, soprattutto su busto, arti inferiori e testa; sarà però solo l’autopsia, effettuata in data odierna dal medico legale Antonio Tombolini dopo l’apertura dell’indagine da parte della pm Greta Aloisi, a fare maggior luce sull’accaduto, e a stabilire se la donna sia morta bruciata o se il suosia stato dato alle fiamme dopo la morte.