Iltempo.it - Toccalini contro Gabrielli: "La sicurezza a Milano non è migliorata di un centimetro"

Leggi su Iltempo.it

La vicinanza alle forze dell'ordine è da sempre un caposaldo della Lega targata Matteo Salvini. Un diktat che il leader dei verdi ha tramandato anche alle nuove generazioni del partito. E se a discrezione dell'ex capo della Polizia Franco, pronunciatosi in merito al caso Ramy, “l'inseguimento non è stato fatto in modo corretto”, per il deputato leghista Lucala colpa della morte del ragazzo tunisino non è da attribuire ai carabinieri. “Le nostre forze dell'ordine, ancora una volta, hanno fatto il loro lavoro”, sostiene a gran voce l'ospite della trasmissione 4 di Sera, in onda su Rete 4 venerdì 10 gennaio. Il coordinatore federale del movimento Lega Giovani si scagliale parole dell'attuale delegato allae coesione sociale dinominato dal sindaco Sala, accusandolo peraltro di non aver cambiato le sorti della salvaguardia del capoluogo lombardo.