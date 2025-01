Lanazione.it - Svolta nel giallo di Lucca, Artan è stato ucciso. L’amico: “Sono stato io”

, 10 gennaio 2025 – Non èun malore fulminante, e neanche una accidentale caduta dall’alto a stroncare la vita diKaja. E’invece un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata. Sembrava una tragica fatalità, invece si è trattato di un omicidio. La morte del 53enne di origini albanesi, avvenuta martedì sera nel piazzale della cartiera Smurfit Kappa di Lunata era stata attribuita inizialmente a un malore, forse un infarto fulminante; invece in poche ore la storia ha assunto contorni inquietanti.stati i carabinieri del nucleo investigativo dia confermare ieri sera, attraverso un nota ufficiale, che si è trattato di un omicidio, al termine di una giornata in cui le voci si erano rincorse sin dal primo mattino. Le indagini, partite dal momento in cui erarinvenuto il cadavere dell’uomo da parte della moglie, che era andata a cercarlo dopo che l’uomo non era rientrato a casa dopo il lavoro, hanno portato ieri a identificare un autotrasportare (anch’egli di origine albanese, conoscente di vecchia data e coetaneo della vittima) e residente a Capannori.