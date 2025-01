Sport.periodicodaily.com - Spezia-Juve Stabia: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre stanno respirando l’aria dell’alta classifica, con i liguri che puntano alla promozione e i campani che sognano i play-off.si giocherà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Picco.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI liguri si sono ufficialmente candidati a terzo incomdo nella lotta al vertice tra Sassuolo e Pisa. Fin quì la stagione della squadra di D’Angelo è stata pressocchè perfetta con 18 risultati utili in 20 gare. Con 10 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte si conferma come una delle protagoniste della cadetteria.I campani hanno fin quì stupito tutti con l’attuale quinto posto che vale i play-off, un risultato straordinario per essere dei neopromossi.