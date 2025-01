Oasport.it - Slittino, avanzano tutti gli italiani dalla Nations Cup della tappa di Altenberg

Si sono disputate le proveCupdi(Germania) valevole per la Coppa del Mondo di2024-2025. Come al solitoglialle gare del fine settimana.Nono posto a 369 millesimi per Alex Gufler nella prova di singolo maschile. Il miglior tempo lo ha realizzato lo slovacco Jozef Ninis che in 54.607 con 88 millesimi di vantaggio sull’ucraino Anton Dukach, quindi l’australiano Alexander Michael Ferlazzo è terzo a 177 millesimi. Lukas Peccei invece è 13° a 552.Nella prova di singolo femminile il miglior tempo lo ha fissato l’austriaca Dorothea Schwarz con il tempo di 53.526 con appena 2 millesimi di vantaggio sulla nostra Verena Hofer, quindi 69 sulla tedesca Melina Fabienne Fischer. Quinta Nina Zoeggeler a 228 millesimi, sesta Sandra Robatscher a 229.