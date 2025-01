Iltempo.it - Salvini lancia il blocca ladri: certezza della galera per chi ruba nelle case

Una piaga che terrorizza gli Italiani. Che porta con sé non solo l'appropriazione indebita di oggetti comprati col sacrificio del duro lavoro, ma viola la propria intimità, quella del nucleo familiare costruito intorno a quell'immobile. E spesso innesca dinamiche di violenza inaudite. La Lega ha deciso di accelerare sulla norma, un inasprimento delle pene per garantire lasenza sconti ai malviventi chenodegli italiani. «Oggi, per una serie di attenuanti o sconti, i criminali possono evitare il carcere e questa condizione attira in Italia anche malviventi dall'estero che possono contare su norme più tolleranti – si legge in una nota diffusa dal Carroccio - La Lega ha già depositato un ddl ed è pronta anche a inserirlo in un primo provvedimento ad hoc». Escrive sui social: «Tolleranza zero pere delinquenti! Con ilchiavrà la, senza sconti o scappatoie.