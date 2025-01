Pronosticipremium.com - Roma, piena fiducia in Baldanzi: la decisione per gennaio

Leggi su Pronosticipremium.com

Lasi prepara a vivere un mercato difondamentale, sia per rafforzare la squadra che per rispettare le esigenze economiche imposte dal Fair Play Finanziario. La cessione di Enzo Le Fée rappresenta solo il primo passo tassello delle operazioni che condurranno i giallorossi secondo le indicazioni di Claudio Ranieri, desideroso di aggiungere due o tre rinforzi nonostante le necessità coprano quattro ruoli principali: un difensore centrale, un centrocampista, un esterno destro e un centravanti di riserva. Per finanziare le nuove operazioni, tuttavia, saranno necessarie ulteriori cessioni. Infatti, i capitolini dovranno rispettare i paletti del Fair Play Finanziario per non incorrere in sanzioni pesanti, ad esempio come l’esclusione dalle coppe europee. La situazione diUn capitolo importante riguarda Tommaso, giovane talento classe 2003 acquistato dall’Empoli neldello scorso anno.