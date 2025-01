Sport.quotidiano.net - Roller, beffa a Viareggio. Cercasi riscatto a Sarzana

Il veleno è doppiamente concentrato nella coda. Chiedere all’HockeyClub Monza TeamServiceCar, sorpassato in extremis anell’ultima partita del girone d’andata. All’atto pratico, comunque, il 4 a 3 incassato per opera del GB Mec Cgc.non innesca cambiamenti per quanto riguarda la qualificazione alla Coppa Italia. Il quintetto monzese, malgrado larda battuta d’arresto, ha mantenuto la settima posizione, già presidiata prima dell’amara trasferta in Toscana. Di conseguenza, nei quarti di finale del trofeo tricolore, la squadra allenata da Ivan Jaquierz affronterà in sfida unica a Forte dei Marmi martedì 28 gennaio (ore 20.45) La Canniccia Motor Club V.H. Forte. Monza, insomma, si troverà di fronte i campioni d’Italia in carica, attuali proprietari della seconda posizione in campionato.