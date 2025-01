Ilrestodelcarlino.it - Ritrova sempre i tuoi oggetti con l’AirTag di Apple, oggi in promozione speciale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il bundle da 4 AirTag diè ideale per tenere traccia di tutti iimportanti, è disponibile su Amazon al prezzo di 105,00 euro. Questo sistema di localizzazione avanzato, realizzato da, è perfetto per chi desidera proteggere ere facilmentepersonali come chiavi, portafogli, zaini o bagagli. Compra ora il kit di quattro AirTag AirTag di: quattro pezzi in super sconto su Amazon Gli AirTag sfruttano la potente rete Dov’è di, permettendoti di localizzare icon estrema precisione. Se il tuo oggetto è nelle vicinanze, puoi utilizzare la funzione posizionamento preciso, che ti guiderà esattamente verso di esso grazie al chip U1 integrato, compatibile con i modelli di iPhone dotati di Ultra Wideband. Con il loro design semplice e minimalista, i tracker in questione sono discreti e facili da applicare a qualsiasi oggetto.