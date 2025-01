.com - Promozione / Le capoliste entrambe in trasferta, la Jesina di sabato col S. Orso

La Fermignanese a Marina, il Vismara a Pergola. Turno da sfruttare per la Biagio in viaggio direzione LunanoVALLESINA, 10 gennaio 2025 –di spessore per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di. In campo quaasi tutte le big dell’alta classifica, tranne il Vismara.Il big match sarà a Marina con la squadra di Profili che ospiterà la Fermignanese. Una gara importante per l’undici che annoverà il bomber del Girone Pierandrei che si confronterà contro la miglior difesa del campionato.Dell’importanza del match interviene mister Pazzaglia: ”a Marina ci attende una partita tosta, molto importante in ottica play-off. All’andata ci hanno creato molti problemi in casa nostra, sono una delle squadre che mi hanno fatto l’impressione migliore. Dovremo farci trovare pronti, consapevoli delle difficoltà che incontreremo.