Ilfattoquotidiano.it - Mette la fidanzata dentro una valigia e la fa entrare nella sua stanza d’hotel: il club lo becca e sospendo il giocatore di basket

La storia incredibile del giorno arriva dalla Cina: undidella massima serie, Zhang Xingliang, è stato sospeso dopo aver fattola suasuad’albergounaprima di un match.Il fatto è venuto alla luce grazie alle immagini postate dalla stessa ragazza sul social network Weibo. Le foto sono state poi rimosse, ma ormai era troppo tardi: gli screen erano già ovunque. Anche ildelli ha notati. Il risultato? Una severa punizione per il cestista, costretto a saltare diverse gare. Ma cosa aveva in mente il 20enne? L’atleta voleva passare con lala notte prima di una partita di campionato tra i suoi Guangzhou Loong Lions e i Qingdao Eagles. Zhang era disposto a tutto, persino a introdurla furtivamentesuad’albergo nascondendola in una