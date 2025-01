Anteprima24.it - Manfredi: “L’impugnazione sul terzo mandato è l’occasione per fare chiarezza”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Sul tema dei mandati credo ci debba essereanche rispetto alla necessità di dare certezze agli elettori e anche in relazione alla situazione giuridica delle opportunità di candidatura”. Così il sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano, in relazione alla decisione del Governo di impugnare la legge regionale della Campania sul. “Questa può essere finalmenteperin via definitiva – ha aggiunto – affinché quello che avviene nelle varie Regioni possa essere non differenziato ma avere un’unica interpretazione a livello nazionale”. “Penso che la politica si debba riappropriare delle proprie scelte, la decisione alla fine deve essere essenzialmente politica”. È l’opinione espressa dal sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano, in relazione al tema dele alla decisione del Governo di impugnare la legge regionale della Campania.