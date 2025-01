Metropolitanmagazine.it - Lusso: il digitale in continua crescita

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilriporta l’attenzione dei grandi brand sulla distribuzione dell’abito e la sua presentazione. Questo si muove in un nuovo spazio creativo ma anche produttivo rinnovato che permette al prodotto di mostrarsi con nuove come. Il nuovo spazio è lo stesso dove il capo si presenta e dove si mostra al pubblico, e ha una nuova forma tutta, con la quale il pubblico può vedere sin da subito il capo.: ilad oraIl movimento sta vedendo ilcrescere con le maison che costruiscono uno spazio dedicato al proprio pubblico. Con questo si vede anche la progettazione di uno spazio che non sia solo fisico ma anche digital. Il percorso personalizzato rimane lo stesso, a modificarsi è solo la connessione che pur sempre conserva un contatto diretto tra brand e consumer.