Los Angeles continua a bruciare

La California in fiamme. Nonostante gli ingenti sforzi dei vigili del fuoco, la situazione non accenna a migliorare, tanto che il Presidente Biden è stato costretto nei giorni scorsi ad annullare la sua visita qui in Italia per meglio monitorare i soccorsi. Poche ore fa lo scontro fra un Canadair dedito allo spegnimento degli incendi e un drone ha costretto il primo ad un atterraggio di emergenza, privando la città di uno dei soli due aerei disponibili per questo scopo. L’emergenza rischia di diventare uno dei più grandi disastri della storia recente americana. Per dare un senso della gravità della situazione basti pensare che la partita di football americano fra LosRams e Minnesota Vikings, valevole per i playoff della Nfl, si disputerà lunedì in Arizona, considerando la sacralità che il football americano riveste negli Usa il fatto è molto esplicativo della gravità della situazione.