Oasport.it - LIVE Sci alpino, gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: comanda Astner, italiane lontane

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.54 L’austriaca Valentina Rings-Wanner chiude appena 18a a 3.19.09.53 Sophie Mathiou non va oltre la 12a posizione a 2.25, non migliorando la situazione azzurra.09.52 La canadese Britt Richardson non va oltre la 15a posizione a 2.52 da.09.51 La francese Doriane Escane non trova la manche giusta ed è solamente 11a a 2.19 dalla vetta.09.50 La francese Lois Abouly è ultima a 2.54 dain quattordicesima posizione.09.49 Ilaria Ghisalberti non ingrana e non va oltre la nona posizione a 2.02 da.09.48 Ninavola! L’austriaca prende il comando in 1:03.28 con 60 centesimi su Kasper!09.47 Erika Pykalainen è ottima seconda a 22 centesimi da Kaasper. Ora al via l’austriaca Nina.09.46 Stefanie Grob non va oltre la quarta posizione a 1.