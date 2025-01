Metropolitanmagazine.it - L’esportazione di cosmetici coreani ha raggiunto i 10 miliardi di dollari (nonostante la crisi della Cina)

Un numero da record quellodalle esportazioni dei: 10di(circa 9,6di euro). Lo ha affermato il quotidiano The Korea Herald. Che afferma che, secondo i dati del Ministero per la sicurezza alimentare e farmaceuticaCorea del Sud, l’anno le esportazioni di K-Beauty si sono attestate a 10,2di. Il dato è in crescita del 20,6% rispetto agli 8,46didel 2023.deihai 10di: i datiil fortissimo periodo diche sta affrontando, laresta il maggiore acquirente di prodotti di bellezza sud. Hainfatti i 2,5dinel 2024, posizionandosi davanti agli Stati Uniti che hanno invecei 1,9di