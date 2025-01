Butac.it - Le Tesla in coda in Svezia

Il numero di post che diffondono, decontestualizzando i fatti, un video che mostra lainfinita dialla stazione di supericarica di Malung inè tale che abbiamo sentito la necessità di intervenire, spiegando velocemente perché quanto si vede non ha direttamente a che fare con le auto elettriche.Il video, se non l’avete visto, è questo:150, tutte inper ricaricaricare a un Supercharger. I post condivisi sui canali anti-elettrico sono di vario genere, ma giusto per fare un esempio:FREGATURAin attesa di ricaricarsi in una lunghissima fila, sono esattamente il motivo per cui le vendite di ibridi e PHEV crescono mentreè in crisi. La sua autonomia infatti precipita del 40%-60% in condizioni di freddo, criticità non comunicata preventivamente ai clienti.