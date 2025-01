Scuolalink.it - Lavoro agile, CCNL Area Istruzione e Ricerca: a confronto MiM e Sindacati sulla scelta dei criteri per i Dirigenti Scolastici

Il 9 gennaio 2025 si è tenuto il primo incontro nazionale suidi attuazione delper i, come previsto dagli articoli 11 e 12 del, firmato il 7 agosto 2024. Il Ministero dell’ha presentato un documento contenente le linee guida per regolamentare questa modalità lavorativa, trasmettendolo preventivamente alle organizzazioni sindacali. Temi centrali delsulper iLa discussione si è concentrata sull’individuazione delle attività dirigenziali compatibili con ile quelle che richiedono la presenza fisica, oltre a dettagli organizzativi come le fasce di contattabilità, la durata degli accordi, le modalità operative e quelle di recesso. In particolare, le organizzazioni sindacali hanno sollecitato maggiore flessibilità nella programmazione del