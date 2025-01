Ilrestodelcarlino.it - Lavori alla scuola Tofare: già arrivati 423mila euro

Nell’ambito degli interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli, proseguono idi adeguamento sismico delladell’Infanzia e primaria ’’ nel quartiere di Porta Maggiore. Sono stati trasferiti 423.787del totale complessivo deiche ammonta a 1.967.574. Il progetto prevede la rimozione del rivestimento a listelli di mattoni e in lastre di travertino esistente presente su tutti i prospetti, la rimozione delle soglie e delle cornici in travertino delle porte e delle finestre, la demolizione della rampa disabili e delle scale tre scale esterne Realizzazione di cappotto sismico armato su tutti i prospetti opportunamente ancorato alle travi di piano e sul cornicione di copertura, nuove scale e rampa disabili in acciaio, il rifacimento dell’impianto idronico di distribuzione del fluido termovettore caldo e della centrale termica e idrica.