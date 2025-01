Ilrestodelcarlino.it - L’anno che non c’era. I primi 365 giorni vissuti da Orgogliosi Forlivesi: "Il centro è bellissimo"

Venerdì 3 gennaio il comitatoha compiuto un anno. Un anno nel quale il gruppo di cittadini riunitosi per fare segnalazioni alle forze dell’ordine su sicurezza, degrado, scarsa pulizia e sicurezza delstorico ha smosso le acque attorno ad una situazione non facile. Il coordinamento degliè formato da sette fra cittadini e cittadine che vivono e lavorano nel cuore di Forlì: Nicola Baccarini, Laerte Cenni, Silvia Dall’Agata, Matteo e Sara Monti, Nicolò Ramilli e Alberto Poggi. Il loro portavoce è Nicola Baccarini, figlio di Romano, ex senatore Dc, voce autorevole ed importante nel mondo politico cittadino. Baccarini, cosa accadde quel 3 gennaio 2024? "Laerte ed io ci incontrammo in piazzetta della Misura e ci mettemmo a parlare di quello che era successo qualche giorno prima nella strada dove entrambi abitiamo.