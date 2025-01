Ilfattoquotidiano.it - Lancet: “A Gaza morti sottostimate, sono più di 70mila”. Camera Usa sanziona la Corte de L’Aia per il mandato d’arresto contro Netanyahu

Se la cifra di oltre 45milain poco più di un anno di guerra stabilisce già un record tra i conflitti dell’età moderna, è ancora più impressionante pensare che questo numero non sia altro che una stima al ribasso. Secondo la prestigiosa rivista scientifica, i dati diffusi dal ministero della Salute locale,llato da Hamas, potrebbero essere sottostimati di almeno il 40%: calcolo che farebbe crescere il numero delle vittime oltre le. Nonostante questo, laamericana ha deciso di intervenire per punire funzionari dellapenale Internazionale imponendo sanzionidi loro in risposta aldi arresto spiccatoil premier israeliano Benjamin. Il provvedimento chiede la “condanna nei termini più forti” dei mandatie l’ex ministro della giustizia israeliano Yoav Gallant e prevede sanzioni nei confronti dellaper ogni sforzo volto a “indagare, arrestare, detenere o perseguire qualsiasi persona protetta” dagli Stati Uniti e dai loro alleati.