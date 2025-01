Quotidiano.net - La Pet Therapy aiuta i pazienti oncologici: "Riduce lo stress"

Leggi su Quotidiano.net

Migliorare lo stato emotivo deidurante il percorso di cura,ndo l’ansia e loin sala d’attesa, attraverso la presenza di animali appositamente addestrati. È l’ultima sfida dell’associazione Onconauti – tradotta nel progetto, 4 zampe per la vita: Petal fianco dei– che ha preso il via nei giorni scorsi all’ospedale Bellaria di Bologna. Un progetto pilota in Emilia Romagna, destinato aadulti all’interno di un presidio ospedaliero, nato dalla collaborazione di Onconauti con l’Oncologia Medica dell’Azienda USL di Bologna e l’associazione ChiaraMilla. "Gli Interventi assistiti con animali, anche noti come pet– spiega il direttore scientifico di Onconauti, Stefano Giordani – possono migliorare la qualità della vita dei, ma anche del personale sanitario impegnato nella loro cura".