La dolce vita della sinistra UE

Non sembrano avere molto in comune Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, sebbene siano alleati a tornate alterne. Anche l’aspetto non aiuta: azzimato come un gagà uno, stropicciato come un aspirante rivoluzionario quell’altro. Eppure, i loro partiti marciano uniti in Europa. Sia i Cinque stelle cheitaliana aderiscono a The Left, il gruppo progressista più radicale del parlamento. Ed è proprio in quel di Bruxelles, consultando i passati redditi e l’attuale produttività, che si scopre la conseguente comunanza. Il Movimento ha rinnegato il passato, certo. A meno di quel reddito di cittadinanza che doveva «abolire la povertà». Un proponimento che condivide il partito di Fratoianni, rappresentato nel continente da due leggende dell’antagonismo nazionale: Ilaria Salis e Mimmo Lucano.È ladei compagni a Bruxelles.