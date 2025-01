Ilfattoquotidiano.it - La California devastata dagli incendi: 180mila evacuati e almeno 10 morti. Danni alla rete elettrica, idrica e dei trasporti

Nessuna tregua per ladel sudda una serie diche sembrano indomabili. Sono oltre 180.000 le persone che sono state evacuate e invitate per ora a non tornare alle loro case, preda degli estesi roghi che stanno imperversando attorno a Los Angeles e che hanno già provocato10. Una situazione così delicata e preoccupante da imporre al presidente uscente degli Usa Joe Biden di cancellare il viaggio in Italia. “Il Dipartimento di medicina legale è stato informato di10 decessi legati a”, si legge in una nota. “Tutti i casi sono attualmente in attesa di identificazione e di notifica ai parenti prossimi”. Il sindaco di Pasadena, Victor Gordo, citato da Cnn, ha detto: “Stiamo iniziando a vedere gente che torna (alle proprie case) in quelle zone (evacuate) e il nostro messaggio è questo: restate fuori da quelle zone finché non sentidire ufficialmente dalle autorità che l’ordine è stato tolto”.