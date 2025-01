Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, le proposte del Psg: 45 milioni + Kolo Muani, o 60 milioni + Skriniar (Footmercato)

Leggi su Ilnapolista.it

Khvichasembra ormai più vicino al Psg che al Napoli. Anche se gli azzurri non vorrebbero cederlo con contropartite, come invece proposto dai parigini per abbassare il prezzo.Secondo quanto riportato da:Aurelio de Laurentiis ha infatti fissato un prezzo inferiore a quello richiesto durante la scorsa finestra di trasferimento estiva. Chiede tra 80 e 90. Ma il Psg non vuole pagare più di 45questo inverno. Questo non piace al presidente napoletano, che vuole beneficiare della massima liquidità. Il Psg ha proposto altre due formule per convincere il Napoli: 45+ Randal, o 60+ Milan. Due formule che però contengono insidie. Per il primo, la destinazione non è adatta. Per il secondo, c’è il problema dello stipendio.