Quotidiano.net - "Io e Servillo a teatro: poesia per non morire"

Un microfono, un leggio. Una luce. Niente altro. E Toniche scava nella forza affabulatrice, nella furia rivelatrice di un testo. La letteratura per non. Per scoprire la complessità, le contraddizioni della vita. Per affondare nella parte oscura di noi stessi. Baudelaire, Dante, i Greci: Sofocle, Euripide, ma anche un filosofo come Platone. Da leggere, da rileggere, da far respirare dentro di sé. Da sentire risuonare nella voce di. È alArgentina di Roma, fino al 19 gennaio, Tre modi per non. Un monologo, uno spettacolo teatrale che sta attraversando tutta Italia e che nasce dal testo di Giuseppe Montesano. Scrittore, traduttore, saggista, finalista al premio Strega, vincitore del premio Viareggio-Rèpaci, Montesano è l’autore di Lettori selvaggi, di Come diventare vivi e di Tre modi per non, edito da Bompiani.