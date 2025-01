Inter-news.it - Inter a -2 dal Venezia, Inzaghi medita 3 cambi (due obbligati) – CdS

L’tra due giorni sarà impegnata sul campo del, nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. Simonetre, di cui due sembrano.RIPARTENZA – Verso, match valido per la ventesima giornata di campionato. Dopo la batosta subita in campionato, i nerazzurri vogliono subito riscattarsi e cercheranno di farlo al Penzo di. In Laguna, la Beneamata farà la sua prima uscita in campionato in questo 2025, dopo che a Cagliari aveva giocato l’ultima partita in Serie A del vecchio anno. Partita finita 3-0 con il ritorno al gol di Lautaro Martinez dopo quasi due mesi. Lautaro Martinez che poi si è replicato, seppur amaramente, lunedì scorso in Supercoppa a Riad sbloccando la finale con il Milan. Il Toro aritroverà Thuram, che contro i rossoneri era rimasto in panchina per dei problemi fisici.