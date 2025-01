Incendi Los Angeles distrutta anche la villa di Mel Gibson

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Ladella star di Hollywood Melè statadagliche stanno devastando la zona di Los. Il premio Oscar ha dichiarato che la sua casa di Malibu è stata “completamente bruciata”. Al momento dell’o, l’attore era fuori casa per registrare il podcast di Joe Rogan, sul sequel del film ‘La Passione di Cristo’ del 2004.ha criticato il governatore della California, Gavin Newsom, per la maldestra gestione della crisi. Newsom aveva affermato che “si sarebbe occupato delle foreste ma non ha fatto nulla”. “Penso che tutti i soldi delle nostre tasse siano andati per il gel per capelli di Gavin”, ha detto l’attore.ha detto di essersi sentito “a disagio” durante la sua visita ad Austin, in Texas, per apparire come ospite a ‘The Joe Rogan Experience’, perché sapeva che il suo quartiere era “in fiamme”.