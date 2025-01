Ilnapolista.it - In Francia Dazn è quasi fallito: ora ha prezzi stracciati e i “vecchi” abbonati si sentono truffati

So foot ha raccolto un po’ di testimonianze didiinche sidalla piattaforma. “Sono affezionati sostenitori del loro club – spiega la rivista francese – che ad agosto si sonoper un anno a, nonostante il prezzo di 29,99 euro al mese, per non perdersi nulla della stagione della Ligue 1. Invece la piattaforma di streaming inglese, al limite del fallimento industriale, ha messo da parte il suo orgoglio e ha cominciato a tagliare i(prima 19,99 euro, poi 14,99 euro e oggi 13,80 euro al mese). Per il piccioni. ehm primi iscritti, impossibile tornare indietro”. Poi dice che inva fortissimo il “pezzottò”.Jérémie, 37 anni, tifoso del Saint-Étienne, per esempio. Dice: “Il prezzo mi ha fatto incazzare, chiaramente, è dieci volte troppo caro.