Agi.it - Il 2024 l'anno più caldo della storia

Leggi su Agi.it

AGI - Ilè stato confermato dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service - C3S) come l'piùmai registrato a livello globale e il primosolare in cui la temperatura media globale ha superato di 1.5 C il livello preindustriale. Il C3S è implementato per contoCommissione europea dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (ECMWF), i cui scienziati hmonitorato i principali indicatori climatici e documentato record di temperatura giornalieri, mensili e annuali senza precedenti per il. Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service, ECMWF, ha commentato: "Tutti i dati sulla temperatura globale prodotti a livello internazionale mostrano che ilè stato l'piùdall'inizio delle registrazioni nel 1850.