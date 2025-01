361magazine.com - Grande Fratello, Stefania svela un aneddoto su Tommaso Zorzi

Leggi su 361magazine.com

Orlando rivelano unnel momento in cui ha conosciutonella CasaOrlando è tornata nella Casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente. La nota showgirl da ieri sera si sta divertendo a cantare e ballare in compagnia dei nuovi compagni di avventura: “È importante cambia tutto con la musica. Ieri sera siamo stati bene”.Leggi anche, la madre di Yulia rivela un retroscena: “Sono state dette delle bugie”Ecco cosa è emerso dal racconto della gieffinaquesto pomeriggio si trovava in giardino chiacchierando e canticchiando con Javier ed altri inquilini quando ad un certo punto si è esposta sul suo ex percorso al GFVip5: “L’ultimo mese sono sempre stata in Nomination. . Maria Teresa Ruta meritava la finale, anche tutti quelli che ci sono arrivati ovvero Pierpaolo,e Dayane”.