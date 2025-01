Linkiesta.it - Giorgia M. e Luca M., i figli molto diversi di questo secolo ritardato

«Abbiamo preso il potere con quattro ratti in parlamento: quattro ratti, siamo dei fenomeni, Benito, dei fenomeni». Lo dice un tirapiedi a Mussolini in “M – Ilo del”, mi torna in mente mentre sul canale Youtube del governo provo a seguire la conferenza stampa della Meloni, ma non c’è l’audio ed evidentemente la situazione è rimasta lì, cent’anni dopo: che puoi anche essere abbastanza fenomena da prendere il potere, ma manco quattro ratti all’altezza di farti lo streaming avrai.Poco dopo, rispondendo alla prima delle domande su Cecilia Sala, la Meloni fingerà che non di quattro ratti si tratti ma di lavoro di squadra: «Meloni al governo non è da sola» – ma non sarà la risposta più importante che darà.La risposta più importante, quella che mi conferma l’impressione chesì sia una persona seria, non come noialtri perdigiorno, è quella che darà a Tommaso Ciriaco di Repubblica, col quale cambia tono al punto che un’amica mi scrive dicendosi sicura che non con Musk abbia un flirt ma con lui (attendiamo che, come Maye Musk, la mamma di Ciriaco smentisca).