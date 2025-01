Nuovasocieta.it - Furto all’ospedale Maria Vittoria, arrestato sessantenne

Un uomo di 60 anni è statoperaggravato e denunciato alla Procura della Repubblica di Torino per il possesso di un paio di forbici dalla Polizia di Stato. L’uomo era stato segnalato dal personale dell’Ospedalementre si stava aggirando tra i reparti della struttura ospedaliera. Gli agenti del commissariato San Donato intervenuti sul posto hanno trovato l’uomo nel reparto di ginecologia durante un momento che era fuori dall’orario di visite. Ilha dichiarato di essersi perso mentre era alla ricerca del reparto Ortopedia per un’informazione.Tuttavia proveniva proprio dal reparto di Ortopedia dove aveva preso un telefono sottraendolo dal comodino di un’anziana signora e allontanandosi frettolosamente dalla stanza. Un’infermiera insospettita dalla presenza dell’uomo in camera aveva dato l’allarme, fatto che permetteva all’agente di fermare il presunto autore del