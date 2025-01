Bergamonews.it - Frutticoltori Val Brembana, prenotazioni aperte per l’acquisto piante 2025

Un’utile opportunità per allargare all’intera Vallela frutticoltura domestica, rafforzando un percorso che negli anni ha dato non poche soddisfazioni. L’AssociazioneAgricoltori Valle(AFAVB) ha lanciato il bando perin forma associata, a prezzo calmierato, dida frutto. Un’iniziativa che negli anni ha contribuito in maniera decisiva alla diffusione della frutticoltura e al rafforzamento di competenze importanti.L’iniziativa è rivolta principalmente a quanti hanno terreni di proprietà nei comuni della Vallee punta ad allargare la diffusione che già oggi conta almeno 150associati. Attraverso uno specifico modulo (disponibile sul sito www.afavb.com) si possono richiedere soprattuttomelo, pero, susino, pesco e ciliegio.