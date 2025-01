Oasport.it - Francesco Laporta: “Voglio vincere un trofeo e partecipare a un Major. C’è vita nel golf italiano”

, quest’anno, si è preso davvero le luci della ribalta accanto a Matteo Manassero e Guido Migliozzi. Ilista pugliese, grazie a una splendida seconda parte di stagione, è riuscito a piazzare una grande rimonta nella Race to Dubai, tale da qualificarlo proprio per il torneo finale che a Dubai riunisce i migliori 50 del DP World Tour. Un traguardo reso possibile da tanti fattori,istici e mentali. E di cuici parla in quest’intervista proprio alla vigilia di un 2025 tutto da vivere fino al prossimo novembre.Come hai trascorso l’off season?“Sono a casa da tre settimane, è stata un’off season molto breve. Mi sono allenato il giusto, sono stato anche in vacanza qualche giorno, l’abbiamo trascorsa tanto in famiglia e abbiamo dedicato un po’ più di tempo alla parte fisica e meno a quella tecnica.