Ilrestodelcarlino.it - Formula 1, Minardi ci crede: “Importante farsi trovare pronti”

Imola, 10 gennaio 2025 – Un anno, quello appena concluso, con i conti che si annunciano in attivo. E una stagione, la prossima, “intensa come tutte quelle recenti”. Nella consapevolezza che quello di Imola è “il circuito più bello del mondo”. E che, per tenersi l’appuntamento con la1, quella della rotazione tra più tracciati storici è una ipotesi alla quale lavorare in quanto “darebbe modo all’Autodromo di fare investimenti e programmazione”. Gian Carlo, presidente diImola, guarda al 2025 dopo quattro anni mai così carichi di eventi e cantieri per l’Enzo e Dino Ferrari. Presidente, che anno sarà per il circuito? “Mi auguro uguale agli ultimi. In questi giorni stiamo definendo l’iter burocratico per poter poi presentare il calendario, al di là delle date degli appuntamenti internazionali che già tutti conoscono.